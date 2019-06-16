«السراج» يُعلن مبادرة من 7 نقاط لحل الأزمة الليبية

المتوسط:

أعلن رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، اليوم الأحد عن مبادرة من سبع نقاط لحل الأزمة الليبية وذلك خلال كلمة، تناول فيها مجمل التطورات التي مرت بالبلاد وصولاً لأحداث طرابلس.

وأكد السراج، في قدرة قوات الجيش الليبي والقوة المساندة في وقف أحداث طرابلس، مشيرا إلى أن هذه الأحداث تستهدف تقويض المسار الديمقراطي.

واستعرض السراج، ما تحقق من نتائج إيجابية على الصعيدين الأمني والاقتصادي ومحاربة الإرهاب.

وأعلن السراج، عن مبادرة سياسية للخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد.

وتتلخص المبادرة في عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، يمثل جميع القوى الوطنية ومكونات الشعب الليبي من جميع المناطق، الذين يدعون إلى حل سلمي وديمقراطي، ولا مكان فيه لدعاة الاستبداد والدكتاتورية، والذين تلطخت أيديهم بدماء الليبيين. وأن يتم خلال الملتقى الاتفاق على خارطة طريق للمرحلة القادمة والقاعدة الدستورية المناسبة، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2019، ويتم تسمية لجنة قانونية مختصة لصياغة القوانين الخاصة بالاستحقاقات التي يتم الاتفاق عليها، وتشكيل لجان مشتركة بإشراف الأمم المتحدة، من المؤسسات التنفيذية والأمنية في كافة المناطق، لضمان توفير الإمكانيات والموارد اللازمة للاستحقاقات الانتخابية، بما في ذلك الترتيبات الأمنية الضرورية لإنجاحها.

وتطرقت المبادرة إلى تفعيل الإدارة اللامركزية، والاستخدام الأمثل للموارد المالية، والعدالة التنموية الشاملة لكل مناطق ليبيا، مع ضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة.

كما تحدث عن هيئة عليا للمصالحة تنبثق عن المنتدى، وايجاد آلية لتفعيل قانون العدالة الانتقالية والعفو العام وجبر الضرر، ومحاسبة مرتكبي الجرائم.

وأوضح أنه سيتم في هذه المرحلة رفع كفاءة الحكومة، لتواكب طبيعة الاستحقاقات الوطنية القادمة، وبالأخص في المجال الخدمي والاقتصادي والأمني، واستكمال مراجعة ايرادات ومصروفات المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء، ومواصلة الترتيبات الأمنية وبناء مؤسسة عسكرية وأمنية على أسس ومعايير مهنية، يندمج فيها الجنود والثوار من كل أنحاء ليبيا.

وقدم السراج، في ختام كلمته تحية للقوات المسلحة من الجيش والقوات المساندة والثوار في كافة المحاور، مؤكداً أن دماء الشهداء لن تذهب سُداً وأن المعركة مستمرة، وقال “إنني رجل سلام ووفاق، وفي الوقت نفسه لن أسمح بسرقة طموحات وآمال الليبيين، وسأستمر في قيادة هذه المعركة لمقاومة الاستبداد وتطلعات حكم الفرد والعائلة، ولن يستطيع أحد أن يثنينا عن مواصلة النضال والكفاح.

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