اجتماع لمناقشة تفعيل اتفاقية ضمان الائتمان

عقد بالعاصمة تونس اجتماع تقابلئ لمناقشة توقيع اتفاقية ضمان الائتمان واعادة تنظيم صندوق ضمان الاقراض بحضور المدير العام لصندوق الاقراض عبد العاطي الفاخري ونائب رئيس البرنامج الاوربي للدعم الاقتصادي ومندوب مصرف ليبيا المركزي ومدراء ومندوبي المصارف الليبية التجاري الجمهورية والوحدة والامان واليقين وشمال إفريقيا والسراي.

وبحضور ممثلين عن منظمة خبراء فرنسا لتقديم المشورة والدعم الفني وياتي هذا الاجتماع كخطوة نهائية لتوقيع اتفاقية ضمان الائتمان بين صندوق الاقراض من جهة والمصارف التجارية من جهة اخري بناء علي قرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني رقم 205 لسنة 2019 بشان اعادة تنظيم صندوق ضمان الاقراض والهدف من انشاءه تتحصل المشروعات الصغري والمتوسطة ذات الجدوي الاقتصادية المجدية علي تمويلات من قبل المصارف وفي المقابل سيتم ضمان مخاطر الاقراض من قبل صندوق ضمان الائتمان.

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