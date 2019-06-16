الجيش يصد هجوما على مطار طرابلس

أعلنت قوات “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر، أنها صدت محاولة تقدم لقوات حكومة الوفاق على مطار طرابلس الدولي.

وقال مصدر عسكري لـ”RT” إن هناك “محاولة تقدم جديدة فاشلة لمليشيات الوفاق على المطار” مؤكدا أن قوات “الجيش الوطني” أحرزت تقدما وسيطرت على كوبري المطار.

هذا وشهدت محاور القتال جنوب العاصمة اشتباكات عنيفة في محوري الخلاطات وخلة الفرجان.

وشهدت سماء العاصمة الليلة الماضية تحليقا مكثفا للطيران الحربي، الذي نفذ عدة غارات جوية على مواقع شرق العاصمة، فيما سُمع دوي انفجارات عنيفة في مناطق متفرقة في العاصمة طرابلس.

وقال الناطق باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق، محمد قنونو، اليوم الأحد، إن الهدوء الحذر يسود كل المحاور حتى الآن، مبديا استعداد سلاح الجو لتلبية أي طلب من غرفة العمليات في أي وقت.

وأضاف قنونو، في تصريحات صحفية، أن القوات على الأرض ما زالت محافظة على مواقعها، التي سيطرت عليها في محور طريق المطار والمحاور الأخرى، مشيرا إلى أن سلاح الجو نفذ السبت طلعة جوية واحدة في محيط وادي الربيع.

وأوضح قنونو أن سلاح الجو يواصل طلعاته الاستطلاعية في سماء طرابلس والمنطقة الوسطى.

المصدر: RT

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