جدول الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي اليوم الأحد‎

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الاحد، علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الليبية جدة 08:00

الافريقية اسطنبول 08:30

البراق اسطنبول 09:40

الليبية تونس 10:30 تأخير الى الساعة 14:00

ليبيا للطيران الاسكندرية 11:00

الليبية جدة 20:30

البراق طرابلس 18:10

الافريقية تونس 17:00

الراحلة اسطنبول 21:15

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

الليبية جدة 13:00

البراق اسطنبول 15:40

الافريقية اسطنبول 15:40

الليبية تونس 15:25 تأخير الى الساعة 18:20

الراحلة تونس 18:45

ليبيا للطيران الاسكندرية 16:10

البراق طرابلس 17:10

الافريقية تونس 21:30

الليبية جدة 03:00 صباح الاثنين

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

