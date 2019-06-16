السراج يعتمد المرحلة الجديدة من خطة مواجهة الجيش في طرابلس

التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس السبت، رئيس الأركان العامة للجيش بحكومة الوفاق محمد الشريف، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، وآمري المناطق العسكرية، وقادة المحاور.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الميداني وسير العمليات في محاور القتال بمنطقة طرابلس الكبرى ومحيطها والمدن المجاورة، كما تطرق اللقاء إلى برامج وآليات التنسيق بين غرفة العمليات العسكرية لطرابلس ومختلف القطاعات الأمنية والعسكرية، ومراجعة التدابير والخطط الأمنية لتأمين سلامة المواطنين والمنشآت الحيوية.

وتم خلال اللقاء اعتماد المرحلة الجديدة من خطة مواجهة قوات الجيش في العاصمة، وتحديد متطلباتها.

وأصدر السراج أوامره بتعزيز الوحدات المقاتلة بكافة الاحتياجات التي تتطلبها العمليات.

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