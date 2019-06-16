قوة الدعم الخاصة بالمنطقة الوسطى تؤمّن الطريق الساحلي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تكليف قوة الدعم الخاصة المنطقة الوسطى التابعة للإدارة العامة للدعم المركزي بتأمين الطريق الساحلي الممتد من بوابة غوط الرمان شرق مدينة طرابلس إلى بوابة الدافنية غرب مدينة مصراتة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن القوة تعنى بتأمين الطريق الساحلي وتكليف عدد من الدوريات الثابتة والمتحركة في كل تقاطعات الطُرق والإشارات الضوئية ومداخل الطُرق الفرعية وتسهيل حركة السير والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على الأمن العام في عدد من المناطق بالطريق الساحلي على مدار الساعة.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن هذا الإجراء يهدف لحفظ الأمن ومواجهة أي خروقات أمنية والتعامل بكل حزم مع الخارجين عن القانون ومساندة الأجهزة الأمنية في تأدية أعمالها المُكلفة بها وذلك بناء على الترتيبات الأمنية الصادرة عن وزير الداخلية فتحى باشاغا وفي إطار حفظ الأمن والاستقرار وتنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة من قبل وزارة الداخلية.

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