اجتماع موسع بمحطة بوترابه لمعالجة نقص المياه وتلوث الأبار الجوفية

عقد السبت بمقر محطة بوترابة للتحلية اجتماعا طارئا بخصوص عديد المشاكل التي تعاني منها محطة بوترابة للتحلية أبرزها النقص الحاد في المياه بمدينة المرج والمناطق المجاورة لها وكيفية توزيع خطوط إمداد الماء لهذه المناطق والسعة الانتاجية لغلايات ضخ المياه .

وتعتبر الغلايات متوقفة بنسبة كبير لولا بعض المجهودات التي يقوم بها المهندسون والفنيون بمحطة بوترابة وذلك بحلول مؤقتة لإيصال ولو نسبة قليلة من الماء بقوة غلاية واحدة فقط بالمحطة .

هذا و حضر الاجتماع المهندس الناجي علي بوشناف مدير عام شركة التحلية علي مستوى ليبيا بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب عن المرج وتوكرة والساحل وعميد بلدية المرج وعميد بلدية توكره وعميد بلدية الساحل .-ومدير محطة بوترابة للتحلية .-وعدد من مهندسي الشركة وعدد من أعضاء المجلس التسييري المرج وحكماء منطقة بوترابه.

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