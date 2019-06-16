الثني يتفقد معهد التدريب الخاص بإدارة الدعم المركزي بنغازي

قام رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني أمس السبت بزيارة إلى معهد التدريب الخاص بإدارة الدعم المركزي المعروف الواقع بمنطقة رأس المنقار بمدينة بنغازي.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الثني اطلع دولته على نسبة الإنجاز بصيانة المعهد، مثمنا الجهود المبذولة لعودته للخدمة، مشددا على ضرورة أن يتابع المعهد عمله في القريب العاجل معربا عن ارتياحه للنسبة الكبيرة من الإنجاز التي وصلت إليها صيانة المبنى، مبديا بعض الملاحظات حيال العمل بعد الاطلاع على الخرائط.

ورافق الثني خلال الزيارة رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري.

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