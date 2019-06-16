الشؤون الاجتماعية تتفقد بلدية غات

يجري عضو لجنة الازمة وشؤون النازحين والمهجرين بوزارة الشؤون الاجتماعية خالد أبو الاجراس زيارة إلى مناطق بلدية غات التي تضررت نتيجة السيول التي اجتاحتها مؤخرا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق أن أبو الاجراس قام بزيارة إلى منطقتي تهالا وتجوفاري ايسين وتازاروك وافود يومي أمس السبت وأمس الأول الجمعة واطلع على حجم الاضرار التي تعرضت لها تلك المناطق وما تم من اجراءات في سبيل التخفيف من معاناة الأسر المتضررة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية أن السيول جرفت في منطقة ايسين وحدها 12 منزلا وسوتهم بالأرض كما تضررت مئات المنازل بنسب متفاوتة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الزيارة تهدف للوقوف عن قرب على أحوال المواطنين وإنشاء قاعدة بيانات تساهم في تسهيل إدارة أزمة الأسر المتضررة خصوصا من ناحية إيصال الاحتياجات والمواد الضرورية وصولا إلى عودة الأمور إلى سابق عهدها بعودة هذه الاسر إلى منازلها.

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