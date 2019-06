المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة، بأنهُ تم تسيير القافلة الطبية السادسة لمدينة الجغبوب، وذلك ضمن الخطة العامة لوزارة الصحة باعتماد العام 2019 عام الرعاية الصحية.

وأشار المكتب الإعلامي، إلى أنَّ الهدف من تسيير هذه القافلة، تغطية العجز وتقديم الخدمات الطبية للأهالي فى الجنوب.

The post «صحة المؤقتة»: تسيير قافلة طبية لمدينة الجغبوب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية