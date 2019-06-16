الثني يتفقد أعمال الصيانة بمبنى وزارة الخارجية ببنغازي

قام رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، بتفقد نسبة الإنجاز في صيانة مبنى وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمدينة بنغازي.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الثني أعرب عن ارتياحه لنسبة الإنجاز بأعمال الصيانة الجارية للمبنى، وأصدر تعليماته بضرورة الإسراع في الانتهاء من أعمال الصيانة بالشكل الأمثل ووفقا لأعلى المواصفات.

كما قام الثني السبت بزيارة إلى معهد التدريب الخاص بإدارة الدعم المركزي المعروف الواقع بمنطقة رأس المنقار بمدينة بنغازي واطلع على نسبة الإنجاز بصيانة المعهد، مثمنا الجهود المبذولة لعودته للخدمة، مشددا على ضرورة أن يتابع المعهد عمله في القريب العاجل، معربا عن ارتياحه للنسبة الكبيرة من الإنجاز التي وصلت إليها صيانة المبنى، مبديا بعض الملاحظات حيال العمل بعد الاطلاع على الخرائط.

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