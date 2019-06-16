الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الاحد

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الاحد أن درجات الحرارة معتدلة نسبياً مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية ، بينما تكون الحرارة مرتفعة على مناطق الدواخل والوسط والجنوب

فعلى مناطقرأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع إحتمال سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق ومن المتوقع ظهور شبورة مائية قي الصباح الباكر على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على بعض المناطق الساحلية مما تسبب في اثارة الاتربة والغبار ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 29 – 34 ) مْ على المناطقالساحلية ، وتكون مابين ( 36 – 42 ) مْ على الدواخل

أما على مناطقالخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر مساء يوم الغد مع احتمال سقوط امطار خفيفة يوم الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية ومن المتوقع ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على خليج – بنغازى وأقصى الساحل الشرقي والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الثلاثاء الى جنوبية شرقية تنشط على مناطق الخليج ودرجات الحرارة القصوى : تتراوح ما بين ( 28 – 33 ) مْ على المناطق الساحلية ، تتراوح ما بين ( 36 – 40 ) مْ على الدواخل

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على الحمادة والجفرة مع احتمال سقوط امطار خفيفة والرياح جنوبية غربية الى متغيرة الأتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى : تتراوح مابين (41 – 46 ) مْ.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية الى قليلة السحب والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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