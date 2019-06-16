رئيس الحكومة المؤقتة يتفقد الصيانة بمعهد تدريب الدعم المركزي

أجرى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، أمس، زيارة إلى معهد التدريب الخاص بإدارة الدعم المركزي، الواقع بمنطقة رأس المنقار في مدينة بنغازي.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، اطلع رئيس الحكومة على نسبة إنجاز الصيانة بالمعهد، مثمنا الجهود المبذولة لعودته إلى الخدمة.

حيث أعرب الثني عن ارتياحه للنسبة الكبيرة من الإنجاز التي وصل إليها المبنى، مبديا بعض الملاحظات حيال العمل بعد الاطلاع على الخرائط.

كما شدد رئيس الحكومة المؤقتة على ضرورة أن يتابع المعهد عمله في القريب العاجل.

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