النائب العام يأمر بالقبض على محمد بن يوسف مدير المصرف الخارجي السابق

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أصدر مكتب النائب العام أمرا بإلقاء القبض على مدير عام المصرف الليبي الخارجي محمد محمد علي بن يوسف، وذلك عقب ثبوت تورطه في سوء استغلال المال العام بخرقه للتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. وفقا لبيان صادر عن المكتب.

وأضاف البيان أن إدارة المصرف الليبي الخارجي بإشراف مديرها محمد بن يوسف قامت بتحويل مبالغ مالية من حسابات المصرف دون العمل بأحكام البنك المركزي والنظم المنظمة للعمل.

ويأتي هذا القرار كإجراء احتياطي لمواجهة بن يوسف وضمان سير التحقيقات.كما ذكرت النيابة في بيانها، أنها ستوافي إدارة المصرف بنتائج التحقيقات فور إنجازها كليا.

يذكر أن محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير قد سبق له إقالة محمد بن يوسف في الـ 13 من أغسطس بعد اتهامه بسوء الإدارة والافتقاد للكفاءة المطلوبة، وقد عين نجيب الجمل خلفا له في الـ 30 من أغسطس 2018. علما وأن العلاقة بين الطرفين اتسمت بالتوتر مما انعكس على موظفي المصرف المركزي وفقا لوصف بعض المقربين منهم.

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