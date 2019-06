وزير «محلي الوفاق» يبحث مع مسؤول أممي ملف إغاثة الأسر النازحة

المتوسط:

عقد صباح اليوم الأحد، وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني الدكتور ميلاد الطاهر، اجتماعًا مع كاسبرانقبورغ نائب مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة .

وخلال الاجتماع، تطرق الطرفان إلى الجهود المبذولة من كافة المؤسسات الوطنية والدولية لتعزيز برامج مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لإغاثة الأسر النازحة والعمل على توفير كافة الإمكانيات الضرورية لإيوائها ووضع منهجية محددة لمتابعتها بالتشاور مع وزارة الحكم المحلي والبلديات المتضررة.

كما تطرق الاجتماع أيضا إلى ضرورة تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالبلديات المتضررة من أجل تأمين فعالية ونجاعة برامج وأنشطة الإغاثة الإنسانية وتفادي إزدواجية أعمال الإغاثة الإنسانية والتأكيد على أهمية ضمان حماية العاملين بالإغاثة لدى تدخلهم لإنقاذ وإغاثة الأسر المتضررة .

وشارك في هذا الاجتماع عبد المجيد أبو غرارة مستشار التعاون الدولي والشؤون الخارجية بالوزارة وأسيد المروني مدير المكتب الفرعي للأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مكتب بنغازي ونورالهدى قليصة منسقة الشؤون الإنسانية.

