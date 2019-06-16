شركة الكهرباء تحذر من حالة إظلام تام

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الاحد أنه نتيجة الاشتباكات الجارية بجنوب العاصمة طرابلس أصيبت دائرة النقل الرئيسية الهضبة جنوب طرابلس جهد 220 ك. ف الأمر الذي أدى إلى خروج الوحدة الثانية في الخمس والأولى والسادسة في محطة الزاوية.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن الشبكة في حالة حرجة كما أن سلامتها واستقرارها مهددين.

وأوضحت الشركة أن دائرة النقل الرئيسية الهضبة جنوب طرابلس جهد 220 ك. ف كانت خضعت للصيانة منذ يومين في ظروف صعبة جداً حيث تعرضت فرق الصيانة لإطلاق وابل من الرصاص العشوائي عليهم أثناء أعمال الصيانة، مبينة أنه يتعذر صيانة الأضرار التي حدثت اليوم حفاظا على سلامة الفنيين.

وأكدت الشركة أن دوائر النقل الرئيسية قد أصيبت جميعها عدا دائرة واحدة لا زالت في الخدمة فقط حيث أصيبت دائرتي الجنوب الشرق “1و2” محذرة من أن إصابة هذه الدائرة التي تعمل الآن يعني حدوث حالة إظلام تام.

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