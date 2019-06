المتوسط:

أفاد رئيس لجنة متابعة أزمة الوقود التابعة لحكومة الوفاق، محمد فتح الله، اليوم الأحد، بانتهاء الأزمة، واختفاء الطوابيرأمام المحطات في طرابلس.

وأشار فتح الله، إلى توفر كميات كبيرة من الوقود في مستودعات العاصمة، منوها إلى وصول ناقلتي وقود إلى مينائي طرابلس والزاوية، لافتًا إلى أن الحرس البلدي كلف بمتابعة عمل المحطات خاصة التي تم تكليفها بالعمل 24 ساعة.

The post «لجنة متابعة الوقود» تعلن انتهاء الأزمة في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية