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كشاف سرت يطلقون حملة لإغاثة غات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت مفوضية سرت للكشافة والمرشدات حملة تبرعات لصالح النازحين والمتضررين من السيول والفيضانات التي اجتاحت مؤخرا مدينة غات وما جاورها.

وقد جعلت كارثة غات من الجميع يتكاتف نحو إغاثة الأهالي حيث استنفر فوج راس لانوف للكشاف والمرشدات إمكاناته لإطلاق حملة لجمع التبرعات النقدية للمتضررين.

وتحت شعار “أنتم منا ونحن لكم” انطلق الكشافون بصناديق التبرعات يوزعونها في أماكن مخصصة داخل المحال التجارية وبعض المؤسسات التي يرتادها المواطن في راس لانوف لكي يصل صدى الحملة لأكبر عدد ممكن.

يشار إلى أن هذه الحملة جاءت استجابة  لنداء وجهه قائد عام كشاف ومرشدات ليبيا من أجل تنظيم حملات جمع المساعدات المادية والعينية من مختلف مدن البلاد للتوجه بها إلى بلدية غات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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