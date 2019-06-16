“الفأر والجبن”.. قوات الوفاق وقعت في “المصيدة”.. كواليس “معارك السبت” في طرابلس

استمر الجيش الوطني الليبي في تنفيذ خطة “الفأر وقطعة الجبن” ضد القوات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق والتي تسيطر على العاصمة طرابلس التي تتضمن التراجع قليلاً عن بعض المواقع ثم الانقضاض على المجموعات المسلحة، ما يؤدي إلى إلحاق أكبر من الخسائر في صفوفهم ومعداتهم.

هذه الخطة نفذتها وحدات من الجيش الوطني الليبي بمنطقة كوبري مطار طرابلس ثم قامت بتأمينه والقضاء على المجموعات المسلحة.

في حين شهدت مناطق طريق المطار والخلاطات وخلة الفرجان اشتباكات عنيفة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وتكبد خلالها قوات الوفاق كعادته، خسائر تعدت المئات في الأرواح والآليات الحربية.

وفي غضون ذلك ألحقت وحدات من اللواء التاسع مشاة وكتيبة طارق بن زياد بالميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح بمحوري اليرموك وعين زارة.

المصدر/ روز.اليوسف