“الردع” تطلق سراح “قيادي خطير” ذو صلة بالقاعدة للمشاركة في معارك طرابلس.. تعرف عليه

تحاول المجاميع المسلحة الموالية للوفاق أن تستقطب خصومها السابقين لمواجهة تقدم الجيش في معركة طرابلس في ظل تخلي الكثير من الأفراد في صفوفها للتخلي عنها، حيث أخلت أمس سبيل هشام الحشاني الشهير بـ”البازوزي” والبالغ من العمر 32عاماً ومن سكان منطقة أم الحشان- صرمان,

وكان قد التحق بأحداث فبراير 2011 وأصبح أمراً لميليشيا ما يسمى “كتيبة الشهيد حسين أبودية” في صرمان لينضم إلى ما يعرف بـ”سرايا تجمع ثوار صرمان” عند تأسيسها، وأصبح قيادياً ميدانياً بها، بالإضافة إلى تبعيته لغرفة ثوار ليبيا ذات صلة بتنظيم “القاعدة” الإرهابي ويظهر في صورة مع الإرهابي أبو الخطابي الليبي.

وعرف عن الإرهابي هشام الحشاني صلاته بجماعة الليبية المقاتلة وتأييده ودعمه للجماعات المتطرفة التي تعرف بمجالس الشورى وسرايا الدفاع ومحرضا ضد القوات المسلحة العربية الليبية والأجهزة الأمنية والشرطية ومتهم في قضايا قتل وكانت قوة الردع قد ألقت القبض عليه عام 2017 وأطلقت سراحه حتى يلتحق بصفوف قوات الوفاق في معاركه ضد القوات المسلحة العربية الليبية بطرابلس.

يذكر أن لدى “البازوزي” شقيقا أصغر يدعى محمد عياد الحشاني مواليد 1990 متواجد حاليا في “تركيا” وظهر يوم 9 يونيو 2019 بإحدى الفنادق الفخمة، يحرض ضد القوات المسلحة الليبية.

المصدر/ روز اليوسف