كلمة “وداع” السراج ودلالاتها .. و “المنفور” يكشف تفاصيل استهداف مخازن أسلحة قوات الوفاق

لم تمر 24 ساعة على تدمير أسلحة وذخائر القوات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق في معسكر ما يسمى “الشهيدة صبرية سلسي” في تاجوراء شرق طرابلس والذي ظلت الانفجارات داخله لأكثر 1.5 ساعة ليخرج اليوم فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق في طرابلس مستنجدًا ومحرضًا شرق ليبيا ضد الجيش الوطني الليبي ومدعيًا أن تحرير طرابلس من الميليشيات طرابلس ظلمًا لا يرضي سكان الشرق وطرح حلولًا كاذبة سخر منها الليبيون ووصف الليبيون كلمة السراج اليوم بأنه خطاب الوداع.

لماذا ظل السراج كل هذا الوقت وخرج للحديث اليوم وهل هناك علاقة بين قيام الجيش الوطني باستهداف مخازن أسلحة وذخائر الميليشيات أمس السبت.

اللواء محمد المنفور قائد غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي يجيب عن هذا التساؤلات، قائلا إن سلاح الجو استهدف معسكر ما يعرف بـ“الشهيدة صبرية” في تاجوراء، لافتًا إلى أنه تم تدمير محتويات المخازن التي تضم ذخيرة وآليات عسكرية.

ولفت اللواء المنفور إلى أن استهداف مخازن الذخيرة يأتي نتيجة استطلاع وعمل استخباراتي مكثف ودقيق لعدة أيام أعقبه تنفيذ سلاح الجو للضربات بعد تحليل المعطيات.

المصدر/ روز اليوسف