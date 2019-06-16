تجهيزات لمؤتمر التمريض والقبالة في زليتن

قامت لجنة من النقابة العامة للمهن الطبية بزيارة لبلدية زليتن في إطار التحضير لانعقاد المؤتمر السادس للتمريض والقبالة في ليبيا.

و هدفت الزيارة إلى بحث إمكانية استضافة زليتن لهذا الحدث حيث اجتمعت اللجنة بنقابة زليتن، و تم معاينة المقترح المقدم من البلدية لاستضافة المؤتمر السادس للتمريض والقبالة الدولي.

وتفقدت اللجنة القاعة التي ستستضيف هذا الحدث واطلعت عليها وعلى إمكاناتها إضافة إلى زيارة للمستشفى العام كما قامت بجولة داخل البلدية.

يشار إلى أن المؤتمرلم ينعقد منذ ثماني سنوات، ويسعى القائمون عليه لأن يكون المؤتمر القادم مؤتمرا علميا بامتياز عند انعقاده حتى تعم الفائدة.

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