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تجهيزات لمؤتمر التمريض والقبالة في زليتن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت لجنة من النقابة العامة للمهن الطبية بزيارة لبلدية زليتن في إطار التحضير لانعقاد المؤتمر السادس للتمريض والقبالة في ليبيا.

و هدفت الزيارة إلى بحث إمكانية استضافة زليتن لهذا الحدث حيث اجتمعت اللجنة بنقابة زليتن، و تم معاينة المقترح المقدم من البلدية لاستضافة المؤتمر السادس للتمريض والقبالة الدولي.

وتفقدت اللجنة القاعة التي ستستضيف هذا الحدث واطلعت عليها وعلى إمكاناتها إضافة إلى زيارة للمستشفى العام كما قامت بجولة داخل البلدية.

يشار إلى أن المؤتمرلم ينعقد منذ ثماني سنوات، ويسعى القائمون عليه لأن يكون المؤتمر القادم مؤتمرا علميا بامتياز عند انعقاده حتى تعم الفائدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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