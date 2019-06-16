عميد بلدية سرت والوفد المرافق له يتفقدون خزان القرضابية

تفقد عميد بلدية سرت، مختار المعداني، رفقة مدير إدارة المرافق المحلية والأشغال العامة بالبلدية، منصور دلة، خزان سرت النهائي القرضابية، بحضور مدير مكتب الإعلام، ومدير مكتب خدمات الشركة العامة للمياه بسرت.

وذلك خلال زيارة تفقدية التقوا خلالها مدير الجهاز التنفيذي للنهر الصناعي موقع سرت، ومدير إدارة التشغيل والصيانة بالجهاز.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت، محمد الأميل، لقناتنا، إن الزيارة كانت بهدف الوقوف عن كثب على عملية ضخ دخول المياه من الخزان الرئيسي اجدابيا إلى خزان سرت النهائي، بقدرة خمسين ألف متر مكعب من المياه يوميا.

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