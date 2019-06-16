الخدمات الصحية بنغازي تبحث آلية مواكبة عام 2019 كعام للرعاية الصحية الأولية

بنغازي 16 يونيو 2019 (وال)- عقد مدير إدارة الخدمات الصحية ببنغازي اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا ضم مكتب الرعاية الصحية الأولية بالإدارة والأقسام التابعة له، ومنسقي الصحة المدرسية والتطعيمات بالمرافق الصحية بالإدارة.

هذا وناقش ناصر مختار الكاديكي، خلال الاجتماع آلية وضع خطوات فعلية لمواكبة عام 2019م، كعام للرعاية الصحية الأولية، والتركيز على جميع الأقسام والتخصصات، وبالأخص الصحة المدرسية والأمومة والطفولة، والصحة المهنية، والتقييم والمتابعة.

كما بحث ناصر مختار الكاديكي، خلال الاجتماع كيفية التنسيق مع المراكز التخصصية بالمدينة، لاستقبال الحالات التي تحتاج للعلاج، عقب الكشف عليها من قبل فرق الصحة المدرسية، وإعادة تفعيل ملفات النساء الحوامل بالمرافق الصحية، وأقسام الأمومة والطفولة بالشكل الصحيح. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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