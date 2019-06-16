 (بالفيديو) شاهد حجم الدمار الذي خلفته مجموعات الوفاق المسلحة بمطار طرابلس الدولي

طرابلس-العنوان

أظهرت مشاهد مصورة لشعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، نشرتها اليوم الأحد، حجم الدمار بمطار طرابلس الدولي الذي خلفه القصف العشوائي من قبل الطيران التابع لمجموعات الوفاق المسلحة.

مشاهد من داخل مطار طرابلس الدولي

مشاهد من داخل مطار طرابلس الدولي يظهر من خلالها ما خلفته مجموعات الحشد المليشياوي وآثار الدمار الذي خلفه القصف العشوائي من قبل الطيران التابع لهم ، عندما حاولوا التقدم في محور المطار ، إلا أن أبناء قواتكم المُسلحة كانو لهم سداً منيعاً ليعودوا من حيث ما جاؤوا فارّين تاركين خلفهم جثثهم وآلياتهم ..#الاعلام_الحربي

Posted by ‎شعبة الاعلام الحربي‎ on Sunday, June 16, 2019

وأوضحت الشعبة بأن الدمار العشوائي خلفته المجموعات المسلحة عند محاولتها التقدم في محور المطار، مؤكدة بان القوات المسلحة كان سدا منيعا ليعودوا من حيثما جاؤوا فارين تاركين خلفهم جثثهم وآلياتهم.

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