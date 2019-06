وزير «صحة المؤقتة» يبحث توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات

المتوسط:

تفقد وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، برفقه مدير إدارة المناطق الصحية والمكلف بادارة المستشفيات بوزارة الصحة إسماعيل العيضه ومدير مكتب الوزير طارق نوح، بالإضافة إلى حضور مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة عبدا لله البراني، جهاز الإمداد الطبي الرئيسي بمدينة بنغازي وبحث سبل توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لمختلف المستشفيات والمرافق الصحية بمختلف أنحاء البلاد.

وناقش وزير الصحة خلال استقباله صباح اليوم الأحد، من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي الدكتور صالح الأوجلي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالجهاز احمد السنوسي ، سير العمل الجهاز بمنطقة بوعطني، ومتابعة آخر مستجدات وتطورات في عمل الجهاز .

وشدد عقوب، خلال الزيارة الميدانية للجهاز، آلية التوزيع العادل للأدوية علي المناطق والبلديات بشرق وغرب وجنوب البلاد إحالة تقرير مفصل لوزارة الصحة حول خدمات جهاز لتقدير الموقف العام .

من جهته، كشف رئيس مجلس إدارة جهاز الإمداد الدكتور صالح لأوجلي، أن العمل جارٍ علي توريد الأدوية والمعدات الطبية من قبل الشركات المتعاقد معها وتوزيعها علي كافة المرافق الصحية.

