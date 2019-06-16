فريق مكافحة الأمراض يواصل المسح الطبي لمراكز إيواء النازحين في غات

غات 16 يونيو 2019 (وال) – يواصل فريق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أعمال المسح الطبي لمراكز إيواء النازحين في بلدية غات، التي اجتاحتها الفيضانات والسيول عقب هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية.

وقال رئيس الفريق مدير مكتب صحة طوارئ المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور محمد العزيبي – في تصريح لمكتب الإعلام والتثقيف للمركز – إن العمل لازال مستمرًا داخل مراكز الإيواء، وأن عملية المسح شملت الكشف عن الأمراض التنفسية والجلدية المعدية، التي قد تحدث نتيجة تردي الوضع الصحي في المدينة.

وأضاف العزيبي أن الفريق قام أيضًا بنصب مصائد ضوئية بالقرب من المستنقعات المائية، وأماكن تواجد الحيوانات النافقة، للكشف عن البعوض الناقل للأمراض.

وأوضح العزيبي أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد سلّم أقراصًا لمعالجة مياه الشرب، لمدير مكتب الرقابة الصحيّة التابع للمركز الوطني بالمعبر الحدودي إيسين.

وأشار العزيبي إلى أن فريق المركز الوطني لمكافحة الأمراض عقب وصوله إلى بلدية غات، عقد اجتماعًا مع مدير مستشفى غات العام، وإطلاعه على خطة عمل الفريق في المدينة. (وال-غات) ر س/ ر ت

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