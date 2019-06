هل تتوقف قوات “الوفاق” عن القتال في طرابلس بعد مبادرة “السراج”؟

المتوسط:

قال الناطق باسم عملية “بركان الغضب”، مصطفى المجعي، إن العملية العسكرية في طرابلس مستمرة ولم تتأثر بالمبادرة التي طرحها رئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

وأضاف “المجعي” في تصريحات لـ “سبوتنيك”، اليوم الأحد، أن الشق السياسي الذي طرحه السراج لم يؤثر على الشق العسكري في عموم البلاد.

وأكمل، أن القوات العسكرية تقوم بعملها في طرابلس وسرت وكل المناطق المتواجدة بها، وأن الأوامر الصادرة تلتزم بها كل القوات في طرابلس أو سرت.

