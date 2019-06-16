الضمان بغرب بنغازي يبحث مع الشركة الوطنية للصيانة تنفيذ مشروع مكاتب الخدمات الضمانية قمينس وسلوق

بنغازي 16 يونيو 2019 (وال) – قام مدير الفرع غرب بنغازي لصندوق الضمان الاجتماعي أنور الجوهري بالاجتماع مع الشركة الوطنية للصيانة اليوم الأحد، وذلك من أجل التباحث في انطلاق مشروع مكاتب الخدمات الضمانية قمينس وسلوق باعتبار الشركة هي الجهة المنفذة للمشروعين سالفي الذكر.

جاء ذلك بناءً على تعليمات رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي الدكتور إدريس أحفيظة المبروك.

ويشار إلى ان التعليمات جاءت من المدير العام بُغية حلحلة جميع العراقيل والتخفيف على المتقاعدين ومضمونيهم ولما له من أهمية كبيرة على الصعيدين العملي والتقنيَّ. (وال-بنغازي) رس

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