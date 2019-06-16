اتحاد المقاولين الليبيين: رصد 300 مليار دينار لإعادة إعمار ليبيا

قال رئيس الاتحاد الليبي للمقاولين، عبد المجيد كوشير، إن الوضع في ليبيا مستقر للعمل في المشروعات المتوقفة منذ ألفين وأحد عشر، مشيرا إلى أنه قد تم رصد ثلاثمئة مليار دينار لإعادة إعمار ليبيا.

وأوضح كوشير خلال الجلسة الثانية لمؤتمر بناة مصر، لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدان الإفريقية والعربية بقطاع المقاولات، أن إعادة الإعمار في ليبيا يحتاج إلى أكثر من ثلاثة ملايين عامل مدرب، مؤكدا جاهزية المقاولين الليبيين للتعاون مع الشركات والخبرات المصرية، لإنجاز المشروعات السكنية، ومشروعات البنية التحتية.

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