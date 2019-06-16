الهلال الأحمر بدرنة يقيم برنامجا تدريبيا

نظم مكتب الإعلام بالأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر برنامجا تدريبيا عن صحافة الهاتف المحمول وكتابة الخبر في مدينة درنة.

ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة التطوير ورفع الكفاءة لمكاتب الإعلام بفروع الهلال الأحمر الليبي وأقيم البرنامج بقاعة تالين بمنتجع إيميليا السياحي حيث استمر لثلاثة أيام متتالية.

ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه ويأتي ضمن خطة التدريب للعام 2019 حيث منسقي الإعلام في المنطقة الجنوبية والغربية كما تم استهداف منسقي الإعلام في المنطقة الشرقية في العام الماضي.

يشار إلى أن الهلال الأحمر الليبي بهذا البرنامج يكون قد أتم برنامجه التدريبية لكافة منسقي الإعلام بليبي.

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