بلدي سرت يبحث تنظيم العمل الصيدلاني

بُحثت بقاعة اجتماعات بلدية سرت صباح الأحد آليات تنظيم العمل الصيدلاني وتحديد المسؤولية الطبية وتحديد المناوبة الليلية لعدد من الصيدليات التى تتوفر فيها الشروط المطابقة للاشتراطات اللازمة.

وتم ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة عميد بلدية سرت مختار المعداني وبحضور عضو المجلس البلدى سرت غيث عبدالله ومدير الخدمات الصحية سرت الدكتور خليفة محمد عبد الفتاح ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي سرت عقيد فتحي اشكرنى ونقيب الصيادلة سرت الهادي الخراز ومدير مكتب شؤون الفروع والمحلات بالبلدية عبد الله بلحاج ومدير مكتب القطاع الأهلي والخاص بالخدمات الصحية سرت باسم عمران ومندوب عن الرعاية الصحية والتفتيش الصحي.

وتم التأكيد خلال هذا الاجتماع على متابعة أكثر دقة للإجراءات المتعلقة بالرخص التجارية المتعلقة بإذن المزاولة للصيدليات والتنسيق بين بلدية سرت وقطاع الصحة ونقابة الصيادلة بسرت بإعادة تنظيم منح التراخيص بما يضمن تطبيق الصيدليات للاشتراطات اللازمة.

كما اتفق المجتمعون على استمرارية نقابة الصيادلة بسرت فى منح إذن المزاولة للصيادلة الذين يحملون مؤهلات علمية متخصصة بالمهنة، كما حث عميد بلدية سرت الصيادلة بسرت ونقابة الصيادلة بضرورة التعاون بينهما، وتحديد آلية للتعاون الإنساني والتنسيق مع قطاع الصحة بإقامة دورات تأهيلية للصيادلة والرفع من كفاءتهم.

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