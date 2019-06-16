إيطاليا تكتب سطرا جديدة في معاناة المهاجرين

لا يزال الجدل الإيطالي حول قوارب المهاجرين القاصدين شواطئ روما قائما بل يزداد حدة، فقد تقطعت السبل بعدد من المهاجرين على متن قارب ألماني لم يستطع الالتحام بجزيرة لامبيدوسا بعد تهديد قانوني من وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني في إيطاليا يسمح بملاحقتهم قانونيا.

وكانت السفينة قد أنقذت 53 مهاجرا من زورق مطاطي على بعد حوالي 47 ميلا بحريا قبالة ساحل مدينة الزاوية كما سمحت السلطات الإيطالية بإخراج 10 أشخاص لأسباب طبية.

وتأتي هذه التطورات بعد أن هدد سالفيني باستخدام تدابير جديدة صارمة لأول مرة على متن قارب الإنقاذ بعد التقاط المهاجرين دون تصريح حيث قال إن هذه هي المرة الألف التي تقوم فيها “سي ووتش” بهذه العمليات واصفا إياها بالقرصنة.

وكانت الحكومة الإيطالية قد وافقت على مرسوم أمني يمنح وزارة الداخلية سلطة منع وصول السفن إلى المياه الإقليمية الإيطالية، إذ تعتبرها خطرا على الأمن أو النظام العام كما أن القوارب التي تخرق أوامر الحظر تواجه غرامات تصل إلى 50 ألف يورو.

وتأتي هذه التطورات مع مناشدة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إيطاليا بمراجعة قانون الأمن الجديد قائلة إنه قد يعرض حياة الكثيرين للخطر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية