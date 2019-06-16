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أول تعليق للجيش على مبادرة “السراج”: لا عودة إلى الوراء وطرد ميليشيات طرابلس أولا

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

علق  العميد خالد المحجوب، آمر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة على مبادرة رئيس وزراء حكومة الوفاق،  قائلا  أن العودة إلى الوراء لم تعد ممكنة، وأن الحديث عن حلول سياسية أصبح مستبعدا في ظل وجود المليشيات والكتائب، وجماعات الإرهاب في طرابلس.

وأكمل المحجوب ، في تصريحات صحفية له ، أن “الحديث عن الانتخابات ومحاولة مخاطبة المجتمع الدولي غير مجدية، خاصة أنه في ظل وجود الجماعات الإرهابية والكتائب والجماعات التي لا تؤمن بالانتخابات أو العملية الديمقراطية، لا ضمان لأي عملية سياسية في ليبيا”.

وأوضح المحجوب،  أن مشكلة ليبيا هي أمنية في المقام الأول، وأن وجود تنظيم إرهابي مثل “الإخوان المسلمين”، والذي صنف من قبل البرلمان الليبي يعرقل أي حل في ليبيا منذ 2011.

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • كلام جميل كلام معقول ردا على واحد مسطول للمليشيات دلدول والجيش الوطنى لا يتفاوض الا مع عسكريين قى الميدان رغبوا فى الاستسلام ووقتها سيطلب الجيش توفير اتوبيسات تحت اشراف دولى تنقلهم واسرهم خارج طرابلس بعد تسليم اسلحتهم للجيش الوطنى كما حدث لمقاتلى اردوجان فى حلب كما يمكن اعطاء اذن لخروج السراق وعصابته وعائلتهم الى تركيا اما من يبقى منهم بعد اقتحام الجيش وسط العاصمة فلا يلوم الا نفسه

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