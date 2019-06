أول تعليق للجيش على مبادرة “السراج”: لا عودة إلى الوراء وطرد ميليشيات طرابلس أولا

المتوسط:

علق العميد خالد المحجوب، آمر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة على مبادرة رئيس وزراء حكومة الوفاق، قائلا أن العودة إلى الوراء لم تعد ممكنة، وأن الحديث عن حلول سياسية أصبح مستبعدا في ظل وجود المليشيات والكتائب، وجماعات الإرهاب في طرابلس.

وأكمل المحجوب ، في تصريحات صحفية له ، أن “الحديث عن الانتخابات ومحاولة مخاطبة المجتمع الدولي غير مجدية، خاصة أنه في ظل وجود الجماعات الإرهابية والكتائب والجماعات التي لا تؤمن بالانتخابات أو العملية الديمقراطية، لا ضمان لأي عملية سياسية في ليبيا”.

وأوضح المحجوب، أن مشكلة ليبيا هي أمنية في المقام الأول، وأن وجود تنظيم إرهابي مثل “الإخوان المسلمين”، والذي صنف من قبل البرلمان الليبي يعرقل أي حل في ليبيا منذ 2011.

