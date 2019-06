“تعليم الوفاق” تبحث الترتيبات اللازمة لإجراء الامتحانات

المتوسط

ناقش وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، اليوم الأحد، الترتيبات الواجب اتخاذها لسير العملية التعليمية، وتقرير بعض الأحكام المتعلقة بامتحانات طلبة سنوات النقل والشهادات العامة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، في ظل التطورات الأمنية والاجتماعية التي يمر بها الطلبة خلال العام الدراسي 2018-2019م

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن قرارا وزاريا سيصدر مساء اليوم لتنظيم عملية سير الامتحانات، لافتة إلى أن الاجتماع عقد بالمركز الوطني للامتحانات، بحضور وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام، ومدير المركز الوطني للامتحانات، ومديري إداراتي التعليم الأساسي والثانوي، ومدير مكتب الشفافية ومكافحة الفساد، ومدير المكتب القانوي.

