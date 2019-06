البعثة الأممية: مبادرة “السراج” بناءة وتدفع العملية السياسية قدما

المتوسط:

أعلنت بعثة الأمم المتحدة ترحيبها بمبادرة رئيس حكومة الوفاق فائز السراج وأي مبادرة أخرى تقترحها أي من القوى الفاعلة لإنهاء حالة النزاعات الطويلة في ليبيا.

وأكملت البعثة، في بيان لها اليوم الأحد ، أن ” رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج أعلن اليوم مبادرة بناءة للدفع بالعملية السياسية قدماً من اجل إنهاء حالة النزاعات الطويلة في ليبيا”.

وأضافت البعثة، “نرحب بهذه المبادرة وبأي مبادرة أخرى تقترحها إي من القوى الرئيسية الفاعلة في ليبيا وهي تعرض مساعيها الحميدة على كل الأطراف في سبيل مساعدة ليبيا على الخروج من مرحلتها الانتقالية الطويلة نحو مرحلة السلام والاستقرار والازدهار”.

