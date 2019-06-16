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البعثة الأممية: مبادرة “السراج” بناءة وتدفع العملية السياسية قدما

تم النشر منذُ 60 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أعلنت بعثة الأمم المتحدة ترحيبها  بمبادرة  رئيس حكومة الوفاق فائز السراج وأي مبادرة أخرى تقترحها أي من القوى الفاعلة لإنهاء حالة النزاعات الطويلة في ليبيا.

وأكملت البعثة، في بيان لها اليوم الأحد ، أن ” رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج أعلن اليوم مبادرة بناءة للدفع بالعملية السياسية قدماً من اجل إنهاء حالة النزاعات الطويلة في ليبيا”.

وأضافت البعثة، “نرحب بهذه المبادرة وبأي مبادرة أخرى تقترحها إي من القوى الرئيسية الفاعلة في ليبيا وهي تعرض مساعيها الحميدة على كل الأطراف في سبيل مساعدة ليبيا على الخروج من مرحلتها الانتقالية الطويلة نحو مرحلة السلام والاستقرار والازدهار”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • هذا يثبت ان الممثل غسان سلامة اهطل او بيستهبل عندما يسمى هذه الهزعبلات مبادرة لا تستند الى اى شرعية خاصة وان الشرعية الوحيدة هى لمجلس النواب والجيش الوطنى المسيطر على 90% من الاراضى ويمضى فى مهمته لتحرير البلاد تاركا اى مبادرات سياسية لمجلس نواب الشعب اما السراج فمجرم مطلوب للمدعى العسكرى ولن نقبل بالعدالة الانتقالية حتى لا يفلت من العقاب والمنتصر هو من يفرض شروطه وليس المهزوم فبامكان المشير خليفة حفتر ان يأمر نسور الجو بتدمير وكر فائز السراق وباشاغا ولكنهم اتفه من اى صاروخ اولى ان ندمر به مخازن الذخيرة للمليشيات المكسة اما قائدها الاعمى فنفيد بغباوته للجيش الوطنى ويلقى بخرفانه للتهلكة

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  • تي روح يا هرواك
    زيك زي عصابة الأمم المتحدة اللي جايبينك زي السراج زي اللي عافسين علي رقبته اللي هما المليشيات
    هادي يا عميل أسمها رقصة الديك المدبوح…أكيد تعرفها

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  • اعتقد ان الجيش الوطنى الليبى ممكن يوافق بشرط واحد وهو عقد المؤتمر الجامع فى بنغازى بحضور حكومة الوفاق بالكامل من اول السراج الى سيالة يوم 31 يونيو الحالى انا متأكد انه لو تم تطبيق هذا الشرط الجيش سيوقف اطلاق النار وينسحب من طرابلس . واحد غبى بيقولى ان شهر يونيو 30 يوم فقط عارف ولكن سلامة مكن يجيب موافقة من الامم المتحدة يمدوا الشهر يوم .طيب كيف يخضر السراق الى بنغازى وهو مطلوب للمدعى العسكرى !!! هو غبى ويقول انه لا يعرف المسمارى وبالتالى لا يعرف انه مطلوب القبض عليه ها تبقى مفاجاة له !!!

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