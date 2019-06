الميهوب: “السراج” يحاول الحفاظ على تواجد الإخوان في المشهد السياسي

المتوسط:

أكد النائب طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان ، أن ” الجيش سينجح خلال أيام معدودة في تحرير العاصمة و سيطلب كل من تورط في أي أعمال إجرامية للعدالة”.

وأضاف الميهوب، خلال تصريحات صحفية له ، أن ” السراج يحاول الحفاظ علي تواجد الإخوان بالمشهد السياسي”.

وأوضح الميهوب، أنه ” على السراج البحث عن فريق محامين للدفاع عنه، بشان الجرائم التي تورط فيها بتعليمات الإخوان المسلمين بدلا من طرح مبادرات “.

