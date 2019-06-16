اخبار ليبيا الان

الميهوب: “السراج” يحاول الحفاظ على تواجد الإخوان في المشهد السياسي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد  النائب طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان ،  أن ” الجيش سينجح خلال أيام معدودة في  تحرير العاصمة و سيطلب كل من تورط في أي أعمال إجرامية للعدالة”.

وأضاف الميهوب، خلال تصريحات صحفية له ، أن ” السراج يحاول الحفاظ علي تواجد الإخوان  بالمشهد السياسي”.

وأوضح الميهوب، أنه ” على السراج البحث عن فريق محامين للدفاع عنه، بشان الجرائم التي تورط فيها بتعليمات الإخوان المسلمين بدلا من طرح مبادرات “.

The post الميهوب: “السراج” يحاول الحفاظ على تواجد الإخوان في المشهد السياسي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك