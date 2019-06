إعادة تشغيل 3 وحدات كهرباء غازية في الخمس والزاوية

المتوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، إعادة تشغيل الوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء الخمس والدخول بها على الشبكة، إضافة إلى إعادة تشغيل الوحدتين الغازيتين الأولى والسادسة بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وأضافت الشركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن دخول الوحدتين الأولى والسادسة للعمل سيساهم في الاستقرار النسبي للشبكة الكهربائية .

يشار إلى أن الاشتباكات في طرابلس تسبب في خروج الوحدات الثلاث عن العمل بعد إصابة دائرة النقل الرئيسية الهضبة / جنوب طرابلس جهد 220 ك. ف

