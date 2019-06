“السيسي” يناقش مستجدات الأزمة الليبية مع وزير خارجية الإمارات

المتوسط:

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد ، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، و الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة،

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة. كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الوضع في ليبيا.

وأكمل راضي، أنه ” تم التوافق على دعم جهود مكافحة التنظيمات المتطرفة والقضاء على الإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ليبيا والمنطقة بأسرها، وكذلك التأكيد على أهمية عودة الاستقرار إلى هذا البلد العربي على نحو يمهد إلى إقامة الاستحقاقات الدستورية بما يلبى طموحات الشعب الليبي في مستقبل أفضل”.

