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رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان: القطاع النفطي تحسن بعد سيطرة الجيش على الموانئ

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

استنكر رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري  تصريحات رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله الرافضة لتواجد قوات الجيش بميناء رأس لانوف .

وأكد العقوري، في بيان له اليوم الأحد، أن  القطاع النفطي تعافى بعد سيطرة الجيش على موانئ وحقول النفط .

كما أوضح رئيس لجنة الخارجية ،  أن” لجنة الطاقة برئاسة السيد عيسي العريبي لعبت دورا كبيرا في وجهدا  عظيما فى السعي لتوحيد القطاع و الحفاظ عليه ذلك أنه يشكل مصدر الدخل الوحيد لدي الشعب الليبي” .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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