رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان: القطاع النفطي تحسن بعد سيطرة الجيش على الموانئ

استنكر رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري تصريحات رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله الرافضة لتواجد قوات الجيش بميناء رأس لانوف .

وأكد العقوري، في بيان له اليوم الأحد، أن القطاع النفطي تعافى بعد سيطرة الجيش على موانئ وحقول النفط .

كما أوضح رئيس لجنة الخارجية ، أن” لجنة الطاقة برئاسة السيد عيسي العريبي لعبت دورا كبيرا في وجهدا عظيما فى السعي لتوحيد القطاع و الحفاظ عليه ذلك أنه يشكل مصدر الدخل الوحيد لدي الشعب الليبي” .

