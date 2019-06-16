عودة 1034 شخصا إلى مصر عبر منفذ السلوم

المتوسط:

أعلن مدير أمن مطروح المصرية اللواء هشام نصر، اليوم الأحد، أنهى إجراءات سفر 1034 شخصا عبر المنفذ، منهم 278 مصريًا و756 ليبيًا.

وأضاف أنه أتم إجراءات مغادرة 115 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 118 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

يشار إلى أن 284 مصريًا، بينهم 232 سافروا بصورة شرعية، و52 بصورة غير شرعية، عادوا إلى مصر عبر منفذ السلوم البري، كما عبرت 233 شاحنة في الاتجاهين، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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