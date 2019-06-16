النائب فحيمة يصف خطاب السراج بالمتناقض لاحتوائه جملا إقصائية وتحريضية

وصف النائب، صالح فحيمة، خطاب رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بالمتناقض، حيث يدعي أنه يطلق مبادرته السياسية من أجل الوصول إلى توافق حقيقي بين جميع الأطراف دون إقصاء، ثم يبني مفردات خطابه على جمل إقصائية وتحريضية، سرعان ما تتكشف الغاية من ورائها في آخر الخطاب، عندما تعهد بالاستمرار في قيادة المعركة.

النائب فحيمة شدد على أن أي مبادرة لا تتضمن الالتزام بالتشريعات الليبية، وعدم الاستقواء بالأجنبي، والانقلاب على الشرعية المحلية لاغتصاب السلطة، وإنهاء المظاهر المسلحة من خلال تسليم المليشيات أسلحتها للجيش والشرطة ستكون هي والعدم سواء.

مشيرا إلى أن التشدق بالدولة المدنية تحت ظلال بنادق المليشيات، أصبح مادة دسمة للتندر في كل الأوساط الشعبية والرسمية، المحلية منها والدولية.

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