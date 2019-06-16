“الكهرباء” تعلن تحقيق “استقرار نسبي”

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن استقرارا نسبيا سيحدث في الشبكة الكهربائية بعد إعادة تشغيل عدة وحدات توليد تعطلت إثر الاشتباكات الجارية بجنوب العاصمة طرابلس.

وقالت دائرة الإعلام بالشركة في إدراج عاجل بصفحتها الرسمية في “فيسبوك”، إن العاملين في الشركة تمكنوا من إعادة تشغيل الوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء الخمس والدخول بها على الشبكة.

وأضافت الدائرة أن الجهود المتواصلة لمهندسي وفنيي الشركة أثمرت بإعادة تشغيل الوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة لإنتاج الطاقة الكهربائية وبدخول الوحدة الأولى والسادسة على الشبكة، مؤكدا أن هذا الإنجاز سيساهم في استقرار نسبي للشبكة الكهربائية.

كما أعلنت إعادة الوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة إلى الخدمة في وقت قياسي والدخول بها على الشبكة.

وكانت الشركة العامة للكهرباء حذرت من حدوث إظلام تام بعد إعلانها عن إصابة دائرة النقل الرئيسية “الهضبة / جنوب طرابلس” جهد 220 كيلو فولت لوقوعها ضمن مناطق الاشتباكات.

وقالت الشركة، الأحد، إن هذه الإصابة تسببت بخروج الوحدة الثانية في الخمس، والأولى والسادسة في محطة الزاوية، مؤكدة أن ذلك يجعل الوضع حرجا ويهدد سلامة الشبكة واستقرارها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية