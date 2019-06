اتحاد المقاولين الليبيين يعلن رصد 300 مليارات دينار لإعادة الإعمار

المتوسط:

أعلن رئيس الاتحاد الليبي للمقاولين، عبد المجيد كوشير، أنه تم رصد ثلاثمائة مليار دينار لإعادة إعمار ليبيا.

وأضاف كوشير خلال الجلسة الثانية لمؤتمر بناة مصر، أن الوضع في ليبيا مستقر للعمل في المشروعات المتوقفة منذ 2011، مبينا أن إعادة الإعمار في ليبيا يحتاج إلى أكثر من ثلاثة ملايين عامل مدرب.

وأكد كوشير على جاهزية المقاولين الليبيين للتعاون مع الشركات والخبرات المصرية، لإنجاز المشروعات السكنية، ومشروعات البنية التحتية.

