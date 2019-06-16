الحويج: مصر وتونس والجزائر تعلم أن طرابلس تحكمها مليشيات

قال وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة، عبدالهادي الحويج، إن مصر وتونس والجزائر تسعى دائما لإيجاد حل سلمي سياسي للأزمة الليبية، وذلك بالنظر إلى خصوصية دول الجوار، وتأثرها بالوضع في ليبيا.

وأكد الحويج في تصريحات لصحيفة العرب اللندنية، حول البيان الصادر عن الاجتماع التشاوري الثلاثي حول ليبيا، الذي عقد في تونس، أكد أن هذه الدول تعلم جيدا أن طرابلس تحكمها ميليشيات بقيادات إرهابية، ما يعني استحالة الحل السياسي الذي يتطلب الجلوس إلى طاولة المفاوضات، داعيا إلى أهمية التوصيف السليم للأزمة بأنها فعلا حرب على الإرهاب، خاصة في ظل عضوية تونس بمجلس الأمن، وسعيها لتسليط الضوء على أهم المشاكل.

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