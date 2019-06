المتوسط:

أعلنت هولندا، اليوم الأحد، تقديم مليون يورو لدعم برنامج الأغذية العالمي في ليبيا .

وقال سفير هولندا لدى ليبيا لارس تومرز، إن “الدعم يأتي من أجل التواصل الإنساني الذي يتمثل في مساعدة المحتاجين”.

وشدد السفير الهولندي على استمرار دعم بلاده في مساعدة الشعب الليبي إنسانيا وأنشطة الأمم المتحدة.

The post هولندا تعلن تقديم مليون يورو لدعم برنامج الأغذية العالمي في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية