رئيس الحكومة المؤقتة يتفقد مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية

زار رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، اليوم، مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية، بمدينة بنغازي، رفقة وزيري العدل والتعليم، ورئيس جهاز الشرطة القضائية، وذلك للاطلاع على المؤسسة، وأوضاع الموقوفين والسجناء على ذمم القضايا.

حيث اطلع رئيس الحكومة على أبرز احتياجات المؤسسة وجهاز الشرطة القضائية، بما يضمن تطبيق أقصى درجات حقوق الإنسان للموقوفين والمحكومين المودعين بالمؤسسة، مؤكدا أنه سيذلل كافة الصعاب التي تواجهها المؤسسة.

كما حضر الثني افتتاح معمل للحاسب الآلي، ومشغلا متكاملا لأعمال الحياكة، ومقرا لفنون الطبخ داخل المؤسسة.

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