في مذكرة قدمها للبرلمان المصري.. التاورغي يكشف انتهاكات قطر في ليبيا

كشف الحقوقي سراج التاورغي في مذكرة قدمها للبرلمان المصري عن الانتهاكات التي تقوم بها المليشيات في ليبيا، معلنا عن أدلة جديدة حول جرائم بعض الضباط القطريين التي نفذوها ضد أهالي ‏مدينة تاورغاء.

واشتملت المذكرة على توثيق لحوادث قتل خارج نطاق القانون واعتقال تعسفي وأعمال تعذيب وحشية وقعت على يد عناصر المليشيات وتحت إشراف ضباط الاستخبارات ‏القطرية، كما تضمنت المذكرة أسماء بعض المسئولين القطريين الرسميين وأدلة ‏على تورطهم فى دعم الجماعات الإرهابية بليبيا، وأسماء عشرات من العناصر الإرهابية المتواجدة في طرابلس تحت حماية ‏حكومة الوفاق، إضافة إلى أن المذكرة تضمنت أيضا شرحا وافيا لدور تركيا في تقديم ‏الأسلحة والدعم اللوجستى للجماعات الإرهابية في ليبيا.

واستلم المذكرة النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق ‏الإنسان وعضو البرلمان العربي، ورئيس جمعية الصداقة المصرية الإماراتية، كما تسلم طلبا من التاروغي مقدم إلى مجلس الأمن يتضمن ضرورة تسليم ‏هذه العناصر باعتبارها عناصر إرهابية

