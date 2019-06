“التأسيسية للهيئة البرقاوية”: ندعم مبادرة “السراج” لهذا السبب

المتوسط:

أعلنت اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية، اليوم الأحد، دعمها لمبادرة رئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

وأكدت اللجنة ، في بيان لها ، أنها ” تدعم نبذ العنف والجلوس على طاولة حوار تتسع للجميع بعيدا عن أصوات المدافع والبنادق وبعيدا عن المشاريع الشخصية”.

ودعت اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية أهالي برقة من مشايخ وأعيان ومثقفين وسياسيين ومجتمع مدني وكافة أطياف المجتمع بالانخراط في هذه المبادرة لتكون الركيزة الأساسية للعبور إلى صناديق الانتخابات والاستفتاء على دستور توافقي “.

