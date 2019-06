الحويج: مصر والجزائر وتونس يدركون استحالة الحل السياسي في ليبيا لهذا السبب

المتوسط:

أكد وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة، عبد الهادي الحويج، أن تونس ومصر والجزائر يدركون أن طرابلس تحكمها ميليشيات بقيادات إرهابية.

وأضاف الحويج، في تصريحات صحفية له، أن ” الدول الثلاثة يدركون أيضا استحالة الحل السياسي الذي يتطلب الجلوس إلى طاولة المفاوضات”.

ودعا الحويج، إلى التوصيف السليم للأزمة بأنها فعلا حرب على الإرهاب، خاصة في ظل عضوية تونس بمجلس الأمن، وسعيها لتسليط الضوء على أهم المشاكل.

