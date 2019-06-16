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الحويج: مصر والجزائر وتونس يدركون استحالة الحل السياسي في ليبيا لهذا السبب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة، عبد الهادي الحويج، أن تونس ومصر والجزائر يدركون أن  طرابلس تحكمها ميليشيات بقيادات إرهابية.

وأضاف الحويج، في تصريحات صحفية له، أن ” الدول الثلاثة يدركون أيضا  استحالة الحل السياسي الذي يتطلب الجلوس إلى طاولة المفاوضات”.

ودعا الحويج، إلى التوصيف السليم للأزمة بأنها فعلا حرب على الإرهاب، خاصة في ظل عضوية تونس بمجلس الأمن، وسعيها لتسليط الضوء على أهم المشاكل.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • مبادرة واقعية اتمنى ان تقدم الحكومة المؤقتة مبادرة على النحو التالى :
    1-اعطاء المليشيات الارهابية مهلة لمدة اسبوع من يسلم السلاح للجيش الوطنى يسمح له بمغادرة طرابلس الى مصراطة فى امان
    2 -من يريد مغادرة البلاد من حكومة الوفاق الى تركيا يسمح له
    3-بعد دخول الجيش الوطنى يجتمع البرلمان باغلبية اعضاءه بجامعة الدول العربية بالقاهرة لسهولة التامين وحضور اكبر عدد من الاعضاء لاقرار قانون الانتخابات
    4 من يتبقى من المليشيات فى طرابلس سيتم تصفيته
    5 يجتمع البرلمان لاصدار قانون بالعفو عن من يشارك فى تحقيق السلام
    6- اعادة كافة المهجرين الى بلادهم قبل الانتخابات عدا المطلوبين للعدالة يؤجل امرهم للبرلمان المنتخب
    7-تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى شهر نوفمبر القادم تحت اشراف دولى وحماية الجيش الوطنى ويتعهد بتسليم السلطة للرئيس المنتخب والعمل تحت رئاسته

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